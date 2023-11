Roma: il “safari” di Ladispoli riaccende le polemiche sugli animali nei circhi equestri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo a parlare del problema “circo con animali” è stato lo stesso sindaco di Ladispoli Alessando Grando il quale sui social, mentre il leone era ancora in libertà, scriveva: “Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al Tar e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente”. Cinque ore dopo, a cattura avvenuta, lo stesso sindaco ha scritto: “Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”. (Rer)