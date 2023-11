Myanmar: i ribelli rivendicano l'abbattimento di un caccia al confine con la Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia della giunta militare al potere in Myanmar è precipitato questa mattina nello Stato di Kayah, non lontano dal confine con la Thailandia. L'abbattimento del velivolo, riferiscono i media locali, è stato rivendicato dalla Forza di difesa delle nazionalità karenni (Kndf), gruppo armato etnico attivo nell'est del Paese. Il portavoce della giunta, Zaw Min Tun, ha riferito invece all'emittente statale "Mrtv" che si è trattato di un "problema tecnico", e che i piloti del caccia si sono eiettati prima dello schianto e sono al momento in contatto con l'esercito. L'episodio giunge in una fase d'intensificazione degli scontri tra la giunta militare e le forze anti-golpiste su diversi fronti, in particolare nelle aree più periferiche del Myanmar. Duri combattimenti sono in corso anche nello Stato di Shan, al confine con la Cina, dove tre gruppi armati etnici hanno avviato il mese scorso un'offensiva contro i governativi. Qui le violenze hanno provocato lo sfollamento di almeno 50 mila persone. (Fim)