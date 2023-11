Business news: Kazakhstan-Cina, entra in vigore esenzione dall'obbligo di visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in vigore l'accordo di esenzione dal visto tra Cina e Kazakhstan. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri kazakho, in cui si ricorda che l'accordo è stato raggiunto dalle parti lo scorso 17 maggio. I cittadini dei due Paesi sono esentati dall'obbligo di visto per ragioni personali, cure mediche, transito, turismo e fini commerciali. L'esenzione non si applica a coloro che si recano nei due Paesi per studio o lavoro. Garantisce l'accesso ai due Paesi senza obbligo di visto fino a un massimo di 30 giorni, per un totale cumulativo di 90 giorni nell'arco di sei mesi. (Res)