Business news: Thailandia, sei mesi di esenzione di visto per titolari passaporti India e Taiwan

- Dal 10 novembre i titolari di passaporti ordinari di India e Taiwan possono entrare in Thailandia senza visto in caso di soggiorni di durata non superiore a 30 giorni. Lo rende noto il ministero degli Esteri thailandese. L’esenzione, approvata dal Consiglio dei ministri il 31 ottobre, è prevista al momento fino al 10 maggio ed è volta a incrementare il turismo nel periodo dell’alta stagione. La Thailandia si aspetta l’arrivo di 1,5 milioni di turisti dall’India e di 700 mila da Taiwan quest’anno. Una misura analoga è stata varata anche a favore dei titolari di passaporti cinesi e kazakhi per il periodo compreso tra il 25 settembre e il 29 febbraio 2024. (Fim)