- Si registra un lieve calo dell’inflazione in Tunisia, che scende dal 9 per cento di settembre all’ 8, 6 per cento in ottobre. Lo ha dichiarato l'Istituto nazionale di statistica (Ins) del Paese, citato dall’emittente “Jawhara fm”, secondo cui il calo è stato determinato dalla diminuzione dei prezzi tra ottobre e settembre rispetto allo stesso periodo del 2022. (Tut)