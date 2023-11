Business news: Libia, proposto piano piantare 40 milioni di alberi per produrre biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia libica Goshtaf ha presentato una proposta per piantare 40 milioni di alberi di Jatropha per produrre e localizzare l'industria dei biocarburanti. Lo ha affermato nella sede del ministero degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun), dove sono state presentate le dimensioni ambientali, economiche e internazionali del progetto e i suoi obiettivi. Il responsabile del ministero degli Esteri ad interim, Al Taher al Baur, ha sottolineato l'importanza di questo progetto strategico vitale come passo avanti verso il settore del “clean biofuel”. (Res)