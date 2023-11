Business news: Libia, Noc stanzierà un budget per formare 46 mila lavoratori petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) libica prevede di stanziare un budget “ad hoc” per formare circa 46 mila persone, ovvero il 62 per cento del totale dei lavoratori nel settore della produzione petrolifera. Lo ha affermato il direttore del Dipartimento generale per lo sviluppo delle risorse umane della Noc, Abdul Karim Shawiya, citato dal quotidiano libico “Al Watan”. Shawiya ha confermato che “la formazione è un'opzione strategica”. (Lit)