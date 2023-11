Business news: Kenya, governo introduce tassa sulle carte d'identità, proteste dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha imposto una tassa sulle carte d'identità nazionali, provocando le ire di molti cittadini. Finora i cittadini kenioti acquistavano gratuitamente le carte d’identità al raggiungimento dei 18 anni tuttavia, in base al nuovo provvedimento, i nuovi richiedenti dovranno ora pagare una tassa di mille scellini kenioti (l'equivalente di sei dollari). Anche il costo per la sostituzione delle carte d'identità è aumentato di 20 volte, arrivando a costare 2 mila scellini (12 dollari). Le nuove accuse, che arrivano nel mezzo di una spirale di crisi del costo della vita, hanno acceso una diffusa protesta tra i cittadini kenioti, soprattutto sui social media. Le tariffe riviste riguardano anche altri documenti rilasciati dal governo, come passaporti, certificati di matrimonio, permessi di lavoro e di soggiorno e certificati di nascita e morte. Ottenere o sostituire varie categorie di passaporti costerà oltre il 50 per cento in più, mentre le tariffe per l'ottenimento dei certificati di nascita e morte sono aumentate di oltre quattro volte, raggiungendo i 200 scellini (1,2 dollari). I certificati di matrimonio costeranno ora 100 mila scellini (600 dollari), più del triplo rispetto a prima, mentre il costo dei matrimoni civili è aumentato di dieci volte arrivando a costare 50 mila scellini (300 dollari). Il governo ha anche aumentato i costi per l’acquisizione della cittadinanza o della residenza, raddoppiando fino a un milione di scellini (6 mila dollari) l’importo da pagare per i bambini nati da cittadini kenioti all’estero per acquisire la residenza permanente in Kenya. (segue) (Res)