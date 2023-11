Spagna: proteste contro legge amnistia a Madrid, sei feriti e 14 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera a Madrid si sono svolte proteste contro la legge di amnistia per gli indipendentisti catalani: sei persone sono rimaste ferite e 14 sono state arrestate. Lo riferisce l'agenzia di stampa “Europa Press”. Le proteste si sono svolte a via Ferraz, sede madrilena del Partito socialista guidato dal presidente del governo uscente Pedro Sanchez. "Almeno 14 persone sono state arrestate e sei persone sono rimaste ferite durante le proteste a Madrid. Una persona è stata arrestata per aver tentato di aggredire un agente di polizia, gli altri per disturbo della quiete pubblica", hanno detto fonti delle forze dell'ordine all'agenzia iberica. Stando ai dati del governo, ieri alle proteste hanno preso parte circa 1.700 persone.(Spm)