Business news: Somalia, segretario Comunità Africa orientale, Paese entrerà nel blocco regionale a novembre

- La Somalia dovrebbe essere ammessa nella Comunità dell'Africa orientale (Eac) nel mese di novembre. Lo ha dichiarato a "The East African" il segretario generale Eac, Peter Mathuki, ricordando che il prossimo vertice ordinario dei capi di Stato del blocco regionale è previsto per il 23 e 24 novembre ad Arusha, in Tanzania. In quest'occasione le autorità regionali dovrebbero approvare l’adesione della Somalia. Parlando ieri in un panel dell’Africa Investment Forum a Marrakech, in Marocco, Mathuki ha dichiarato che il blocco regionale sta cercando di espandersi e che dopo la Somalia ha espresso interesse ad aderirvi anche l'Etiopia. “La Comunità dell’Africa orientale è uno degli elementi costitutivi dell’Unione africana ed è in rapida crescita. Abbiamo la Repubblica democratica del Congo come ultimo membro, oltre a Kenya, Uganda, Tanzania, Sud Sudan, Burundi, Ruanda e Uganda. Si tratta di un mercato di circa 300 milioni di persone", ha detto Mathuki, osservando che con il prossimo ingresso della Somalia la costa della Comunità dell’Africa orientale si estenderà per quasi 500 mila chilometri". Con l'Etiopia, ha aggiunto il segretario generale, il blocco arriverebbe a rappresentare un mercato di quasi 700 milioni di persone. Mathuki ha aggiunto che obiettivo dell'Eac è quello di promuovere il commercio e l'integrazione intraregionali, osservando che il commercio fra Paesi membri del blocco è raddoppiato negli ultimi dieci anni. Un obiettivo che si inserisce nelle linee promosse dall'Unione africana con l'Area di libero scambio continentale (AfCfta). (Res)