Business news: Afdb, stanziati 3 miliardi di dollari di investimenti per rilanciare agricoltura e produzione alimentare africana

- I membri fondatori della nuova Alleanza per le zone speciali di trasformazione agroindustriale (Sapz), focalizzata sul settore privato, hanno annunciato 3 miliardi di dollari in nuovi investimenti per trasformare le aree rurali sottosviluppate dell’Africa in corridoi agroindustriali di prosperità. L’Alleanza, che comprende istituzioni finanziarie per lo sviluppo, il settore privato e partner tecnici orientati allo sviluppo, contribuirà inoltre a semplificare lo sviluppo e la realizzazione dei progetti. I nuovi impegni, afferma la Banca africana di sviluppo (Afdb) consistono in 1,1 miliardi di dollari da parte dell'Afdb, 1 miliardo di dollari da parte di African Export–Import Bank (Afreximbank), 300 milioni di dollari da parte della Banca islamica per lo sviluppo (Isdb) e 600 milioni di dollari da parte di Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP) e i suoi partner. "L’Alleanza raccoglierà fondi attraverso varie finestre di investimento per la preparazione dei progetti, lo sviluppo e la costruzione di progetti e il finanziamento per le società locatarie”, ha affermato il presidente del gruppo dell'Afdb, Akinwumi Adesina. “In tal modo, l’Alleanza colmerà il divario finanziario critico, integrerà le iniziative esistenti e mobiliterà risorse verso il nostro obiettivo comune di aumentare il valore aggiunto agricolo in Africa”, ha aggiunto. L’Alleanza è stata lanciata mercoledì scorso in occasione degli Africa Investment Forum Market Days 2023, il principale mercato di investimenti del continente che si è svolto a Marrakech, in Marocco. (Res)