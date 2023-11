Business news: Afreximbank annuncia un fondo da 1 miliardo di dollari dedicato al cinema africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di export-import (Afreximbank) lancerà un fondo da 1 miliardo di dollari nel 2024 destinato a finanziare il cinema africano. L'annuncio, si legge in un comunicato, è arrivato in occasione dell'apertura della seconda edizione del Canex Weekend, evento dedicato alle industrie creative che si è aperto ieri a Il Cairo. Come spiega Kanayo Awani, vicepresidente esecutivo di Afreximbank, "il fondo sarà utilizzato per finanziare film, sostenere la coproduzione con i principali studi cinematografici, nonché sostenere registi, produttori e altri detentori di fondi. Progetti cinematografici africani". Afreximbank è da diversi anni uno dei pionieri, tra gli istituti finanziari, nel sostenere il cinema africano. Un anno fa, ad esempio, Afreximbank ha annunciato una partnership con il gruppo Silverbird per costruire un complesso cinematografico in Nigeria. La banca ha inoltre avviato un programma di incubazione per sceneggiatori africani. Oltre al cinema, Afreximbank vuole essere presente in tutti i settori creativi. Durante la prima edizione del Canex Weekend, che si è svolta lo scorso anno ad Abidjan, Afreximbank aveva già annunciato di voler aumentare il suo fondo dedicato alle industrie creative da 500 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari entro il 2025. Con 1 miliardo di dollari dedicato esclusivamente al cinema, Afreximbank potrebbe superare di gran lunga gli investimenti annunciati per tutte le industrie creative africane. (Res)