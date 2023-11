Ucraina: ministro Energia, risorse sufficienti per l'inverno, attendiamo aumento attacchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina disporrà di risorse energetiche sufficienti per superare il prossimo inverno, ma l'attesa impennata degli attacchi russi potrebbe interrompere le reti di approvvigionamento. Lo ha il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko nel corso di una diretta televisiva. "Abbiamo risorse energetiche sufficienti, in questo senso ci sentiamo tranquilli", ha dichiarato Galushchenko alla televisione pubblica ucraina. "La domanda è quanto i futuri attacchi possano influire sulle forniture". Nelle ultime settimane, la Russia ha attaccato le infrastrutture ucraine 60 volte secondo quanto riferito dalle autorità di Kiev mercoledì scorso, un fatto che sollevato diverse preoccupazioni sul fatto che Mosca potrebbe aver già iniziato a prendere di mira la rete elettrica con l'intento di rendere più complesso il periodo invernale. Galushchenko ha detto che l'Ucraina si aspetta che la Russia riprenda gli attacchi di massa con droni e missili contro le infrastrutture energetiche una volta che le temperature scenderanno e si manterranno sotto gli zero gradi Celsius. "La bassa temperatura amplifica i danni, ovviamente", ha detto Galushchenko. "Qualsiasi temperatura sotto lo zero aumenta i rischi", ha aggiunto il ministro. Sinora l'Ucraina ha goduto di un clima relativamente caldo nonostante la stagione, ma si prevede che le temperature scenderanno sotto gli zero gradi Celsius a Kiev e in altre località già dalla prossima settimana.(Kiu)