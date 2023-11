Ucraina: esplosione a Kharkiv, cause ancora da accertare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è verificata un'esplosione a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina situata nell'area orientale del Paese. Lo riferiscono alcuni canali Telegram locali, specificando che nella regione non era stata annunciata alcuna allerta aerea determinata da possibili attacchi della Federazione Russa. La popolazione locale ha scritto che un'esplosione è risuonata in città intorno alle 8:50 ora locale (le 7:50 in Italia).(Kiu)