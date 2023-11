Ucraina: esplosione a Kharkiv, incendio in una stazione di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'esplosione avvenuto questa mattina a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, è divampato un incendio in una stazione di servizio. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ucraina "Ukrinform". "Secondo le ultime informazioni a disposizione, un oggetto è esploso in una stazione di servizio vicino alla stazione ferroviaria. È divampato un incendio", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram dell'agenzia di stampa. Il statale di emergenza dell'Ucraina non ha ancora fornito un commento ufficiale su quanto accaduto a Kharkiv. (Kiu)