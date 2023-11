Business news: Meta sigla accordo con Tencent per distribuire visori Vr in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta Platforms ha siglato un accordo con Tencent Holdings per vendere in Cina un nuovo visore per la realtà virtuale (Vr) a basso costo, cercando di rientrare in un mercato dove Facebook e Instagram rimangono bloccati. Lo ha anticipato il quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui l’accordo renderà Tencent il rivenditore esclusivo dei visori di Meta in Cina a partire dalla fine del 2024. Facebook, insieme a Twitter, è stato bloccato da Pechino a metà del 2009 a seguito di sommosse nella regione occidentale dello Xinjiang, che le autorità sostengono siano state istigate dai siti di social networking. L'accordo nel settore della realtà virtuale offre a Meta l'opportunità di tornare nel mercato cinese e competere con Bytedance, il proprietario di TikTok, che produce il visore per la realtà virtuale Pico. (Was)