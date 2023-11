Business news: Samsung introdurrà nuovo sistema di traduzione istantanea per smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics introdurrà uno strumento di traduzione in tempo reale basato sull'intelligenza artificiale su un nuovo modello di smartphone che verrà commercializzato nel 2024. Lo ha annunciato un rappresentante del colosso tecnologico sudcoreano. La nuova funzionalità sarà disponibile sul prossimo Samsung Galaxy, il modello principale dell'azienda, che sarà lanciato all'inizio del prossimo anno. Il sistema consentirà di "tradurre in tempo reale audio e testo durante una comunicazione", ha spiegato il portavoce, senza specificare quante lingue saranno inizialmente disponibili. Grazie all'"intelligenza artificiale integrata" nel futuro dispositivo, lo strumento sarà attivo anche se uno dei partecipanti non utilizza un modello Samsung. Parlare con qualcuno in un'altra lingua utilizzando l'IA sarà "semplice come attivare i sottotitoli”, ha assicurato Samsung in un comunicato, affermando che le conversazioni private saranno conservate in sicurezza sugli smartphone. (Git)