Business news: Usa, attacco informatico contro filiale della banca cinese Icbc

- Un attacco informatico contro la filiale Usa della Industrial and Commercial Bank of China (Icbc) ha interrotto alcune operazioni nel mercato dei titoli statunitense. L’unità dei servizi finanziari di Icbc ha fatto sapere in una nota che la banca ha avviato il programma di ripristino dopo l’attacco ransomware, un malware che blocca l'accesso a un computer cifrando i dati in esso contenuti, con l'obiettivo di ottenere un riscatto dalla vittima per il loro sblocco. “In generale, l’incidente ha avuto un impatto limitato sul mercato”, ha fatto sapere Scott Skyrim, dell’intermediaria di borsa Curvature Securities. Stando a fonti riservate citate dall’emittente statunitense “Bloomberg”, dietro l’attacco potrebbe celarsi una banda criminale nota come Lockbit, legata alla Russia. (Cip)