Business news: direttore Irena a "Nova", favorevole ad aprire una sede dell'agenzia a Singapore

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per le energia rinnovabili (Irena), Francesco La Camera, è favorevole all'apertura di una sede a Singapore che si occupi dell'attività dell'organismo nei Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo ha detto ad "Agenzia Nova" in un'intervista rilasciata a margine dell'International Energy Week che si è appena conclusa nella città-Stato. "Da Singapore – ha spiegato – è arrivata la richiesta di aprire una sede regionale Asean. Non è una decisione che spetta a noi come segretariato, ma ai Paesi membri. Ci sono valutazioni di budget che entrano in gioco. In ogni caso sono favorevole". L'International Energy Week, giunta alla 16ma edizione, ha visto la partecipazione di centinaia di delegati, tra ministri, imprenditori e dirigenti coinvolti nelle politiche energetiche mondiali. E proprio da Singapore, Paese capofila della regione Asean, è arrivata la richiesta di un ufficio regionale dell'Irena, che ha sede ad Abu Dhabi e che ha il compito di sostenere le energie rinnovabili tra i suoi aderenti, 169 inclusa l'Unione europea. "Una potenziale sede in un Paese importante quale Singapore e in una zona strategica quale il Sud-est asiatico permetterebbe di essere più vicini al territorio, faciliterebbe i rapporti con i governi, aumenterebbe l'interazione, e questo è particolarmente utile nel percorso della transizione energetica affrontato da quei Paesi”, ha precisato La Camera. (Res)