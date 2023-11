Business news: la Libia spende più di 12 miliardi di dollari all’anno per l'acquisto di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia spende ogni anno più di 12 miliardi di dollari per l'acquisto di carburante, di cui 8 miliardi destinati come combustibile per le centrali elettriche. Lo ha detto il presidente del consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc), Farhat Bengdara, sottolineando che 4 miliardi di dollari vengono utilizzati per fornire carburante “per altri usi” senza che esista un meccanismo che determini la necessità di quantità di benzina e gasolio. Per tale motivo, Bengdara ha proposto di formare un comitato di economia, pianificazione e finanza per determinare le reali esigenze di elettricità e di altre stazioni di rifornimento. Bengdara ne ha parlato durante un incontro allargato con il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdelhamid Dabaiba, sulla razionalizzazione del consumo di carburante a livello locale. (Lit)