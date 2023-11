Business news: Giordania, altri 41 milioni di euro in aiuti dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania stanzierà per la Giordania altri 41 milioni di euro in aiuti, nonché un prestito da 125 milioni di euro. È quanto dichiarato dalla ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesca, Svenja Schulze, da Amman dove si è recato in visita. L'esponente del governo federale ha aggiunto che “l'impegno umanitario e politico della Giordania è fondamentale per la pace in Medio Oriente”. Secondo Schulze, “il ruolo di mediazione del Paese è inestimabile”. (Geb)