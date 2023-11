Business news: Algeria, prima banca pubblica aprirà capitale tra il 20 e il 30 per cento entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura tra il 20 e il 30 per cento del capitale della prima banca pubblica, il Credit Populaire d'Algerie, inizierà entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze algerino, Laziz Fayed, in un'intervista al quotidiano “Al Khabar”. Lo Stato, ha affermato Fayed, manterrà la maggior parte degli asset della banca e il Credit Populaire d'Algerie diventerà un modello per questo nuovo esperimento in Algeria. All'inizio del prossimo anno sarà avviata infatti anche l'apertura del capitale della Banca di sviluppo locale, ha aggiunto il ministro. Lo scorso luglio, è stato presentato al governo un progetto che prevede la parziale privatizzazione delle banche pubbliche e che, secondo un comunicato emesso dal Consiglio dei ministri, fa parte del processo di adattamento di questo settore ed è un pilastro dell'economia nazionale. L'obiettivo è migliorare l'efficienza della gestione della banca e rafforzarne la governance, contribuendo a costruire la fiducia degli investitori nel mercato e a stimolare il mercato azionario. L'apertura del capitale del Credit Populaire d'Algerie è anche un segnale positivo per gli investitori stranieri e potrebbe aprire la strada all'apertura del capitale di altre banche statali in Algeria. (Ala)