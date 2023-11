Business news: Arabia Saudita-Africa, Riad firmerà accordi per oltre 500 milioni di dollari con Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo saudita per lo sviluppo firmerà accordi del valore di 2 miliardi di riyal (533 milioni di dollari) con i Paesi africani. Lo ha detto il ministro delle Finanze saudita Mohammed Al Jadaan durante la conferenza economica arabo-saudita-africana in corso a Riad. "Stiamo lavorando con i partner per sostenere il Ghana e altri Paesi riguardo al loro debito", ha aggiunto Jadaan. Il ministro saudita per gli Investimenti, Khalid Al-Falih, ha affermato da parte sua che il Fondo per gli investimenti pubblici - il fondo patrimoniale del regno da oltre 700 miliardi di dollari - effettuerà alcuni investimenti “rivoluzionari” in Africa. Il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, anch'egli presente alla conferenza, ha firmato accordi preliminari con Paesi africani tra cui Nigeria, Senegal, Ciad ed Etiopia sulla cooperazione nel settore energetico. (Res)