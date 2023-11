Business news: Nuova via della seta, l'esposizione al debito dei Paesi in via di sviluppo ora inquieta la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà dei 1.100 miliardi di dollari di prestiti concessi dalla Cina a Paesi a basso e medio reddito è entrata nel periodo di rimborso del capitale, secondo uno studio pubblicato da AidData, un laboratorio di ricerca dell'Università statunitense William & Mary. Stando allo studio, circa il 55 per cento del debito in essere dovuto alla Cina dai Paesi in via di sviluppo, includendo il capitale ma escludendo gli interessi, è giunto a maturazione, e tale percentuale potrebbe salire al 75 per cento entro il 2030. Il dato – scrive il quotidiano “Nikkei” – contribuisce a spiegare i recenti tentativi di Pechino di ridurre la propria esposizione al debito in sofferenza: un segnale in tale senso è giunto il mese scorso durante la conferenza sulla Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), che ha segnato il decimo anniversario dell’iniziativa. Per l’occasione, il governo cinese ha annunciato l’intenzione di promuovere d’ora in poi "progetti piccoli ma intelligenti”, dimostrando una crescente attenzione alla sostenibilità finanziaria dei grandi progetti avviati a partire dal 2013. (Cip)