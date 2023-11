© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leone fuggito oggi pomeriggio dal circo a Ladispoli è stato catturato in serata. Il felino è stato narcotizzato e messo in sicurezza dopo circa 5 ore di caccia e apprensione. L'animale si era prima nascosto in un canneto, poi era stato visto passare per le strade del centro. Dopo una lunga caccia a cui hanno partecipato carabinieri, poliziotti e finanzieri, il leone è stato reso inoffensivo dal narcotico.(Rer)