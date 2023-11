Business news: Sony, utile in calo del 29 per cento tra luglio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sony ha registrato un calo dell’utile operativo del 29 per cento nel secondo trimestre dell’anno fiscale (luglio-settembre), un dato peggiore rispetto alle previsioni degli economisti che risente della debolezza delle divisioni finanziaria e dei sensori di imaging. L’utile del periodo luglio-settembre è ammontato a 263 miliardi di yen (1,74 miliardi di dollari). Il conglomerato giapponese, che negli anni ha riorientato le proprie attività verso i settori dell’intrattenimento digitale, cinematografico e musicale, punta a vendere 25 milioni di console per videogiochi PlayStation5 nell’anno fiscale corrente, ma ha annunciato il ricorso a promozioni per sostenere le vendite inferiori alle attese. (Git)