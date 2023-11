Business news: Laos, inflazione sale al 25,8 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Laos è salita al 25,8 per cento a ottobre, dal 25,69 per cento di settembre. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica laotiano. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 29 per cento; quelli dell’abbigliamento e delle calzature del 28,12 per cento; per alcool e tabacco l’aumento è stato del 27,3 per cento mentre per i farmaci del 24,49 per cento. L’indice più alto, del 34,57 per cento, riguarda i servizi alberghieri e di ristorazione. La Banca centrale punta al ritorno a un tasso a cifra unica entro la fine del 2024. (Fim)