Business news: Cina, fiera sulle importazioni chiusa a Shanghai con accordi provvisori per 78 miliardi di dollari

- La fiera internazionale dedicata alle importazioni in Cina (China International Import Expo) si è conclusa a Shanghai con la stipula di accordi provvisori dal valore di 78,41 miliardi di dollari. Lo riporta l'emittente di Stato "Cgtn", precisando che le intese saranno valide per un anno e sono incentrate prevalentemente su beni e servizi. La sesta edizione della fiera si è aperta il 5 novembre con un messaggio del presidente cinese, Xi Jinping, il quale ha definito l'esposizione una piattaforma utile alle imprese straniere per incrementare le loro opportunità di sviluppo in Cina. Segnali d'apertura all'evento sono stati lanciati anche dal primo ministro, Li Qiang, il quale ha ribadito l'intenzione di Pechino di "rimuovere tutte le restrizioni agli investimenti stranieri". Il premier ha inoltre delineato ambiziosi obiettivi per il prossimo quinquennio, periodo in cui la Cina punta ad importare beni e servizi per 17 mila miliardi di dollari. All'evento hanno partecipato diversi leader internazionali, tra cui il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, che proprio da Shanghai ha iniziato una storica missione (4-7 novembre) tesa a rilanciare i rapporti commerciali con Pechino. (Cip)