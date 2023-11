Business news: Algeria, prevista crescita del 4,2 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dell’Algeria raggiungerà il 4,2 per cento nel 2024, nonostante il prezzo di riferimento del petrolio di 60 dollari al barile per il periodo 2024-2026, relativamente basso, e di 70 dollari come prezzo di mercato stimato per il greggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa algerina “Aps”, citando le previsioni del progetto di legge finanziaria (Plf), presentato sabato scorso dal ministro delle Finanze Laaziz Faid alla commissione Finanze e Bilancio dell'Assemblea nazionale del popolo (Apn). Sempre secondo questo progetto, la crescita arriverà al 3,9 per cento nel 2025 e al 4 per cento nel 2026. Le esportazioni di beni raggiungeranno i 49,8 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 55 miliardi di dollari della previsione di chiusura per il 2023, con un leggero aumento nel 2025 e nel 2026 per raggiungere rispettivamente i 50 e i 51,6 miliardi di dollari. (Ala)