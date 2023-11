Business news: Banca centrale Libia, Italia primo partner commerciale nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si è confermata primo partner commerciale della Libia nel primo semestre del 2023, con un interscambio di 4,704 miliardi di dollari circa, di cui 914,8 milioni di dollari sono esportazioni italiane nel Paese arabo e 3,79 miliardi di dollari sono importazioni dalla nazione nordafricana, in gran parte gas e petrolio. E’ quanto emerge dai dati della Banca centrale libica pubblicati dal sito web d’informazione “Al Saa 24”. Le esportazioni libiche sono diminuite in generale dell'11,7 per cento nella prima metà del 2023 a 17,3 miliardi di dollari dai 19,6 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022. Inoltre, l’export libico verso i paesi dell'Unione europea ha raggiunto il 69,8 per cento del totale, verso i mercati dell'Asia il 16,7 per cento, mentre le esportazioni verso l'America sono state pari al 3,4 per cento del totale. Il rapporto spiega che le importazioni totali della Libia durante la prima metà del 2023 sono ammontate a 19,982 miliardi di dollari, con la Turchia in cima alla classifica con 1,409 miliardi di dollari di merci esportate nel Paese alla fine dello scorso giugno, seguita dalla Cina - al secondo posto - con 1,265 miliardi di dollari e dagli Emirati Arabi Uniti – al terzo posto nella lista - con un valore delle esportazioni in Libia pari a 1,06 miliardi di dollari. (Lit)