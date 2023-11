Business news: Iraq al terzo posto tra i Paesi peggiori al mondo per gas flaring

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq si classifica al terzo posto tra i Paesi peggiori al mondo per gas flaring, pratica che consiste nel bruciare senza recupero energetico il gas naturale in eccesso estratto insieme al petrolio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando i dati dell'unità di ricerca sull'Energia, che ha dichiarato nel suo rapporto che "il gas flaring globale è diminuito a 5,9 miliardi di metri cubi durante lo scorso anno 2022, rispetto all'anno precedente, con un calo annuale del 4 per cento". Contrariamente a paesi come Russia, Iran, Stati Uniti, Messico, Libia, Nigeria e Arabia Saudita, che hanno ridotto il gas flaring derivante dalle loro operazioni petrolifere, in Iraq la percentuale ha registrato una crescita annua dello 0,3 per cento. Sempre secondo “Shafaq”, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia Al Sudani, ha espresso la volontà del suo governo di eliminare il flaring di gas naturale associato al processo di estrazione del petrolio. (Irb)