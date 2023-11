Business news: ministro algerino Energia incontra presidente società energie rinnovabili Zhero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha ricevuto l’amministratrice delegata della società italiana di energie rinnovabili Zhero, Alessandra Pasini, insieme all'ambasciatore d’Italia in Algeria, Giovanni Pugliese. Lo ha riferito il profilo X (ex Twitter) della stessa ambasciata. Secondo un comunicato stampa diffuso dal ministero, le parti hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione e gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili, in particolare la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, le connessioni elettriche con l'Italia e lo sviluppo dell'idrogeno verde e dell'ammoniaca. Arkab ha presentato il programma di sviluppo delle energie rinnovabili di Sonatrach in Algeria, nonché la strategia nazionale di sviluppo dell'idrogeno. Inoltre, il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere ha confermato la disponibilità a rafforzare la cooperazione nelle politiche di investimento nelle energie da fonti rinnovabili, fornendo strumenti pratici e scientifici, nonché scambi di esperienze, formazione e tecnologie. Da parte sua, l’amministratrice delegata di Zhero ha presentato un progetto per lo sviluppo delle energie rinnovabili e la produzione di elettricità verde in Algeria, basato sulle moderne tecnologie del settore. Infine, i due hanno concordato sulla necessità di istituire un gruppo di lavoro congiunto per studiare tutte le questioni legate allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla produzione di elettricità verde in Algeria. (Ala)