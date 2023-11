Business news: Movimento governo qualità Israele, petizione per sbloccare fondi per uso bellico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per un governo di qualità in Israele, associazione israeliana senza scopo di lucro, ha lanciato una petizione per chiedere al governo di sbloccare i fondi della coalizione per uso bellico. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano "The Times of Israel", l'associazione ha riferito che circa 6,65 miliardi di shekel israeliani (1,71 miliardi di dollari) dei fondi della coalizione non sono ancora stati autorizzati per l'uso bellico. Secondo la petizione, dei 13,77 miliardi di shekel (3,6 miliardi di dollari) totali di fondi biennali della coalizione, 1,15 miliardi di shekel (300 milioni di dollari) rimangono nel limbo per il 2023 e 5,5 miliardi di shekel (1,4 miliardi di dollari) sono vincolati al 2024. La recente decisione governativa n.1006 ha stabilito che tutti i fondi della coalizione non trasferiti devono essere reindirizzati allo sforzo bellico, ma il Tesoro non ha ancora emesso l'ordine di riportarli alla riserva generale, un'azione che richiede l'approvazione della Commissione Finanze della Knesset (parlamento israeliano). (Res)