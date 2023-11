Business news: rapporto, Libano, Egitto e Giordania Paesi più colpiti dal conflitto a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo sta registrando i danni più significativi in Libano, Egitto e Giordania, Paesi per i quali si prevede una diminuzione della crescita del prodotto interno lordo (Pil). È quanto si apprende da un rapporto pubblicato da Standard and Poor's, nel quale si legge che "il settore del turismo in Medio Oriente e in Nord Africa subirà le ripercussioni della guerra” tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella striscia di Gaza. "Oltre alle perdite catastrofiche in termini di vite umane e agli ingenti danni alle infrastrutture, il conflitto tra Israele e Hamas avrà impatto sulle economie di altre aree del Medio Oriente e del Nord Africa", si legge nel rapporto, secondo il quale tra i Paesi della regione “Libano, Egitto e Giordania sono i più vulnerabili ai danni a causa della loro vicinanza geografica e della possibilità di un allargamento del conflitto”. Per quanto riguarda i paesi del Golfo, la Turchia e l'Iraq, secondo il rapporto, “è improbabile che l'impatto sui flussi turistici sia significativo, secondo il nostro attuale scenario base”. (Lib)