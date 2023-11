Business news: Tunisi, esperto, nessuna misura di rilancio economico in legge finanziaria 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge finanziaria per il 2024 non prevede alcuna misura per garantire la ripresa economica. Lo ha dichiarato l'esperto di economia ed ex ministro del Commercio, Mohsen Hassen, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Hassen ha sottolineato che il 2023 è stato un anno complicato per la Tunisia, sia dal punto di vista economico che politico, aggiungendo che si aspetta che gli anni 2024 e 2025 saranno ancora più difficili, a causa del susseguirsi delle crisi globali, ma anche per la mancanza di riforme, in particolare nel settore fiscale. "Avrei voluto che la legge finanziaria fosse accompagnata da decisioni volte a ridurre la pressione fiscale, a contenere l'economia informale, a riattivare i grandi progetti bloccati, nel quadro di un partenariato pubblico-privato, o ad aumentare il volume dei trasferimenti effettuati dalla diaspora tunisina", ha affermato. Hassen ha inoltre dichiarato che nel 2023 ci sono stati alcuni sviluppi positivi, tra cui la capacità dello Stato di onorare le scadenze di pagamento del debito estero, anche se ciò è avvenuto a spese delle risorse destinate all'importazione di beni di prima necessità. “La legge finanziaria per il 2024 prevede un aumento del 9,3 per cento" che comporterà un "aumento della pressione fiscale, che è già la più alta in Africa", ha concluso Hassen. (Tut)