Business news: Egitto, Wintershall annuncia inizio produzione gas naturale da giacimento Ed2-X

- La società tedesca Wintershall Dea è riuscita a produrre le prime quantità di gas naturale dal giacimento Ed2-X nell'area di esplorazione a est di Damanhur, nella regione onshore del Delta del Nilo, in Egitto. Lo ha riferito la società in un comunicato stampa, secondo cui il giacimento assicura una produzione di circa 10 milioni di piedi cubi standard al giorno di gas ed è stato collegato con successo alla vicina infrastruttura di Disouq. Wintershall Dea, operatore del giacimento con il 40 per cento delle quote e i suoi partner Cheiron Energy (40 per cento), Ina (20 per cento) e la società Egyptian Natural Gas Holding (Egas), hanno iniziato a perforare a East Damanhur nel novembre 2021. Nella zona, Wintershall ha iniziato a produrre gas nel progetto Disouq nel 2013. La concessione onshore copre sette giacimenti di gas. Nel 2018, la compagnia ha avviato la produzione da Disouq Phase B. (Cae)