Business news: Arabia Saudita, Aramco mantiene invariati prezzi greggio Arab light a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha deciso di mantenere invariati i prezzi ufficiali di vendita per il greggio Arab light di punta che vende all'Asia (pari a 4 dollari al barile rispetto alla media Oman/Dubai) rispetto al mese precedente. Lo ha annunciato la compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco, citata dal quotidiano “Arab News”, specificando che la decisione arriva dopo l’interruzione di un ciclo di rialzi dei prezzi durato cinque mesi. Il primo esportatore di petrolio ha ridotto di 2,30 dollari al barile l'Osp dell'Arab light verso l'Europa nord-occidentale, portandolo a 4,9 dollari al barile rispetto all'Ice Brent, e verso gli Stati Uniti a 7,45 dollari rispetto all'Asci. Anche l'Osp per gli Stati Uniti rimane invariato rispetto a novembre. La variazione di prezzo per il grado di ammiraglia saudita è in linea con le aspettative del mercato, poiché i raffinatori hanno soppesato i deboli margini di lavorazione del petrolio e le incertezze dell'offerta. Domenica scorsa l'Arabia Saudita ha confermato che continuerà il taglio volontario di 1 milione di barili al giorno a dicembre per mantenere la produzione a circa 9 milioni di barili al giorno, secondo quanto dichiarato da una fonte del ministero dell'Energia. Anche la Russia ha annunciato che continuerà il taglio volontario di 300 mila barili al giorno delle esportazioni di greggio e prodotti petroliferi fino alla fine di dicembre. Questa riduzione si aggiunge ai tagli volontari che il regno aveva precedentemente annunciato ad aprile, quando Riad aveva accettato di ridurre la produzione di 500 mila barili al giorno fino alla fine di dicembre 2024. (Res)