Business news: primi voli Emirates con carburante sostenibile da Dubai

- Sono decollati dall'aeroporto internazionale di Dubai i primi voli della compagnia Emirates che operano con carburante per aviazione sostenibile (Saf) fornito da Shell Aviation. Lo ha riferito l'agenzia di stampa degli Emirati “Wam”, precisando che uno dei primi voli a usare questo tipo di carburante è stato il numero EK 412 diretto a Sydney del 24 ottobre. Shell ha fornito 315 mila galloni di Saf miscelato da utilizzare nell'hub della compagnia aerea a Dubai. Questa prima fornitura ha permesso alla compagnia aerea di alimentare diverse missioni nel corso delle ultime settimane. Il Saf miscelato fornito da Shell al sistema di rifornimento dell'aeroporto di Dubai comprendeva un rapporto del 40 per cento di SAF puro e del 60 per cento di carburante Jet A-1 convenzionale. Le caratteristiche chimiche di questo rapporto sono identiche a quelle del carburante per jet convenzionale e possono essere integrate senza problemi nell'infrastruttura di rifornimento aeroportuale esistente e nei motori dell'intera flotta degli Emirati senza bisogno di modifiche. Inoltre, nella sua forma pura, il Saf riduce le emissioni di gas serra fino all'80 per cento nel suo ciclo di vita rispetto al carburante per jet convenzionale. (Res)