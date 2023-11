Business news: Qatar firma accordo per fornire alla Cina 3 milioni di tonnellate di Gnl l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia qatariota QatarEnergy ha firmato una partnership con la China Petrochemical Corporation (Sinopec) per l’espansione del giacimento North Field South (Nsf), che fa parte del più grande progetto di gas naturale liquefatto al mondo. Lo ha riferito il quotidiano “The National”, specificando che le due società hanno anche firmato un accordo di vendita e acquisto a lungo termine per la consegna di 3 milioni di tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto dal progetto Nfs ai terminali cinesi di Sinopec per 27 anni. QatarEnergy trasferirà a Sinopec una partecipazione del 5 per cento in una joint venture che possiede l'equivalente di 6 mtpa (milioni di tonnellate annue) di capacità produttiva di gas naturale liquefatto nel progetto Nfs. Il piano di sviluppo North Field Expansion prevede sei treni di gas naturale liquefatto, che contribuiranno ad aumentare la capacità di liquefazione del Qatar fino a 126 mtpa entro il 2027, rispetto agli attuali 77 mtpa. A giugno, QatarEnergy ha inoltre stipulato un accordo di 27 anni con China National Petroleum Corporation per la consegna di quattro milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno. (Res)