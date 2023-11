Business news: Usa, WeWork avvia procedura fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- WeWork, società statunitense di condivisione di uffici e spazi di lavoro, ha presentato domanda di fallimento ai sensi del Capitolo 11 del diritto fallimentare Usa presso un tribunale federale del New Jersey, mesi dopo aver lanciato un allarme in merito alla sua capacità di rimanere in attività. WeWork ha annunciato la decisione tramite una nota, affermando che l’avvio della procedura fallimentare è parte di una "riorganizzazione completa per rafforzare la sua struttura patrimoniale e le sue prestazioni finanziarie". WeWork ha dichiarato che i titolari del 92 percento del suo debito hanno stipulato un accordo di sostegno alla ristrutturazione dell'azienda. La procedura avviata interessa solo le sedi di WeWork negli Stati Uniti e in Canada, ha precisato l’azienda nella nota. (Was)