Ucraina: "Washington Post", ufficiale militare di Kiev coordinò attacco al Nord Stream

- Un ufficiale delle forze armate dell'Ucraina, il 48enne colonnello Roman Chervinsky, avrebbe coordinato l'attacco dello scorso anno al gasdotto Nord Stream, che riforniva la Germania di gas russo. Lo rivela oggi il quotidiano statunitense "Washington Post" citando fonti ucraine ed europee a conoscenza dei dettagli dell'operazione segreta. Chervinsky, con un passato nelle forze speciali e solidi legami con i servizi d'intelligence di Kiev, avrebbe svolto il ruolo di "coordinatore" dell'azione di sabotaggio, garantendo sostegno logistico a una squadra di sei uomini che avrebbe noleggiato una barca a vela utilizzando false identità e utilizzato equipaggiamento per le immersioni in acque profonde per posizionare cariche di esplosivo sulle condotte Nord Stream 1 e 2. Il 26 settembre del 2022 tre esplosioni causarono enormi fuoriuscite di gas nel Mar Baltico, lasciando intatta una sola delle condotte del sistema. Secondo le fonti del "Washington Post", Chervinsky non avrebbe agito da solo e non avrebbe pianificato l'operazione in prima persona, ma avrebbe ricevuto ordine da ufficiali di più alto grado, tutti alle dipendenze del generale Valery Zaluzhny, capo delle forze armate ucraine. (segue) (Was)