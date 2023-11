Ucraina: "Washington Post", ufficiale militare di Kiev coordinò attacco al Nord Stream (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'articolo sottolinea come l'azione abbia provocato rimostranze da parte degli Stati Uniti. Kiev, vi si legge, "ha lanciato numerose operazioni segrete e spregiudicate contro le forze russe, ma l'attacco al Nord Stream ha preso di mira un'infrastruttura civile realizzata per fornire energia a milioni di persone in Europa. Il colosso di Stato russo Gazprom possiede il 51 per cento del Nord Stream, ma nel gasdotto hanno investito miliardi di dollari compagnie energetiche occidentali da Germania, Francia e Paesi Bassi". Chervinsky ha tuttavia negato il proprio ruolo nel sabotaggio attraverso i propri avvocati. "Ogni speculazione circa il mio coinvolgimento nell'attacco al Nord Stream è diffusa dalla propaganda russa senza alcun fondamento", ha fatto sapere l'ufficiale ucraino in una dichiarazione scritta al "Washington Post" e alla rivista tedesca "Der Spiegel", che ha condotto l'inchiesta insieme al quotidiano Usa. (Was)