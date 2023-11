Regno Unito: Sunak, oggi a Londra abbiamo visto "scene inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak ha rilasciato una dichiarazione in cui ha condannato quelle che ha definito “scene inaccettabili” avvenute oggi a Londra durante le contro manifestazioni organizzate da gruppi di estrema destra. Sunak ha condannato le "scene violente e del tutto inaccettabili che abbiamo visto oggi dai sostenitori della Lega della difesa inglese, dei gruppi a loro associati e dei simpatizzanti di Hamas che hanno partecipato alla Marcia Nazionale per la Palestina". "Il fine settimana della memoria è un momento per riunirci come nazione e ricordare coloro che hanno combattuto e sono morti per le nostre libertà", ha aggiunto Sunak. (Rel)