Business news: Fmi, per migliorare prospettive Cina necessarie riforme e riduzione rischi settore immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia cinese dovrebbe crescere del 5,4 per cento nel 2023, ma rallentare al 4,6 per cento nel 2024, a causa della debolezza del mercato immobiliare e della domanda esterna contenuta. Per migliorare le prospettive a breve termine è necessaria una strategia volta a contenere i rischi del settore immobiliare e a gestire il debito dei governi locali. Occorrono anche riforme strutturali di ampia portata e favorevoli al mercato che aumentino la produttività, sostengano la decarbonizzazione e i nuovi motori di crescita e mitighino gli effetti negativi dell’invecchiamento della popolazione. È la valutazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) al termine della missione annuale in Cina nell’ambito dell’ordinaria attività di sorveglianza bilaterale prevista dall’Articolo IV dello Statuto. La squadra dell’Fmi, in visita nel Paese asiatico dal 26 ottobre, è stata guidata dalla capomissione Sonali Jain-Chandra, che ha avuto colloqui con funzionari di governo, della banca centrale, del settore privato e del mondo accademico. Alle discussioni politiche si è unita la vicedirettrice generale del Fondo, Gita Gopinath, che ha incontrato il governatore della Banca popolare cinese (Pboc), Pan Gongsheng, il presidente della Commissione per la regolamentazione dei titoli (Csrc), Yi Huiman, il commissario dell’Ufficio nazionale di statistica Kang Yi, i viceministri del Commercio, Wang Shouwen, e delle Finanze, Liao Min, il presidente di Exim Bank, Wu Fulin, e altri funzionari. (Cip)