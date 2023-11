Business news: governatore Banca centrale, Cina raggiungerà obiettivo di crescita del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina raggiungerà il suo obiettivo di crescita economica per l’anno in corso, il 5 per cento. Se ne è detto convinto il governatore della banca centrale, Pan Gongsheng, nel suo intervento alla Conferenza annuale del Forum financial street 2023. Ripreso dall’agenzia di stampa “Xinhua”, Pan ha sottolineato in particolare come nell’ultimo periodo si stia assistendo in Cina a una ripresa della produzione e dei consumi, a una stabilizzazione del mercato del lavoro e a un miglioramento delle condizioni dei prezzi. Una crescita del 5 per cento del prodotto interno lordo è “innegabilmente forte”, ma ancora più importante secondo il governatore è “assicurare uno sviluppo sostenibile e di alta qualità, e promuovere la trasformazione economica”. Pan ha spiegato che la banca centrale ha intensificato gli aggiustamenti anticiclici per stimolare l’economia reale, abbassando ad esempio gli obblighi di riserva per le banche e i tassi d’interesse, e incoraggiando i prestiti per agricoltori e piccole imprese. L’istituto “lavorerà per mantenere il credito su livelli ragionevoli” e promuoverà “uno yuan stabile”, ha sottolineato il governatore. (Cip)