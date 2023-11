Business news: vendite di veicoli in Cina aumentate del 14 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli in Cina sono aumentate del 13,8 per cento su base annua a ottobre, arrivando a 2,85 milioni di unità. Lo indicano i dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili, precisando che a innescare il boom dei consumi sono stati soprattutto le campagne pubblicitarie e il lancio di nuovi modelli. Da gennaio a ottobre, la produzione e la vendita di veicoli sono cresciute rispettivamente dell'8 e del 9,1 per cento su base annua. Nello stesso periodo, quelle di veicoli a nuova energia sono aumentate rispettivamente del 33,9 e del 37,8 per cento. Sono inoltre raddoppiate le loro esportazioni, che si sono attestate a 995 mila unità rispetto all'anno precedente. (Cip)