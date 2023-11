Business news: Libia, Noc libica firmerà nuovo accordo di esplorazione su blocco NC7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libyan National Oil Corporation (Noc) firmerà un nuovo accordo di esplorazione durante il Libya Energy & Economic Summit 2023 previsto a gennaio. Lo ha affermato Farhat Bengdara, presidente della Noc, durante un incontro con Abdulhamid Dabaiba, capo del Governo di unità nazionale (Gun). Secondo il quotidiano libico "al Watan", l'accordo riguarderà in particolare lo svolgimento delle attività di upstream nel Blocco NC7, nel bacino di Ghadames. L’intesa dovrebbe coinvolgere diversi partner internazionali e in passato si era parlato di Eni, Adnoc e TotalEnergies. "L'accordo contribuirà ad aumentare la produzione di gas naturale del Paese", ha affermato Bengdara. Da parte sua, Dabaiba ha sottolineato la necessità di dare priorità ai piani della Noc per mettere in funzione tutti i suoi stabilimenti e potenziare la produzione locale di derivati del petrolio, in particolare la benzina. L'incontro con Dabaiba ha fatto seguito alle misure esecutive per il riavvio dell’impianto di cracking per la produzione della nafta nel complesso industriale di Ras Lanuf, riattivato nei giorni scorsi dopo una pausa di dodici anni. (Lit)