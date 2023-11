Business news: Arabia Saudita, indice acquisti Pmi sale per il secondo mese consecutivo e arriva a 58,4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice Pmi (Purchasing Managers Index), che consente di valutare l'opinione dei responsabili degli acquisti delle aziende private, è aumentato a ottobre per il secondo mese consecutivo in Arabia Saudita. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab Nnews”, specificando che il valore è passato da 57,2 in settembre a 58,4, grazie alle solide condizioni economiche del regno. Secondo il rapporto Pmi della Riyad Bank Saudi Arabia, redatto da “S&P Global”, nell'ultimo mese l’Arabia Saudita ha registrato il più alto tasso di occupazione nel settore privato non petrolifero dall'ottobre 2014. “L'espansione dell'occupazione è un segnale promettente per l'economia saudita, in quanto suggerisce una crescente domanda di lavoro e un potenziale miglioramento del mercato del lavoro", ha commentato Naif Al Ghaith, capo economista della Riyad Bank. (Res)