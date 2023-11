Business news: visita Mattarella in Corea del Sud, firmate intese su ricerca, economia e aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Corea del Sud hanno stipulato nuove intese nel campo della ricerca scientifica di base, dell'economia e dell'aerospazio. Le firme sono state apposte al termine del colloquio intercorso a Seul tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'omologo della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol. Un accordo quadro incentrato sulla cooperazione scientifica e tecnologica è stato siglato dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), Antonio Zoccoli, e dall'omologo dell'Istituto per la ricerca scientifica fondamentale (Ibs) della Corea del Sud, Noh Do Young, con l'obiettivo di incrementare la condivisione di idee, informazioni e competenze. La collaborazione interesserà le aree della fisica sperimentale delle particelle elementari, la fisica nucleare, quella teorica e quella relativa alle onde gravitazioni. L'intesa rinnova ed estende le aree di collaborazione previste da un precedente accordo stipulato dagli enti già nel 2019, entra in vigore con effetto immediato e sarà valido per i prossimi cinque anni. (Git)