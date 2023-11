Business news: Fmi, crescita Thailandia al 2,7 per cento nel 2023 e 3,6 nel 2024 ma prospettive restano incerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Thailandia dovrebbe crescere del 2,7 per cento nel 2023, leggermente al di sopra del 2,6 per cento del 2022. La crescita dovrebbe accelerare nel 2024, al 3,6 per cento nel 2024, trainata dal miglioramento della domanda esterna e dall’aumento dei consumi privati. L’inflazione dovrebbe rimanere all’interno dell’intervallo programmato, con una media dell’1,3 per cento quest’anno e dell’1,6 per cento il prossimo. Le prospettive, tuttavia, rimangono incerte e prevalgono rischi al ribasso. Così il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha sintetizzato la situazione del Paese al termine della missione annuale a Bangkok ai sensi dell’Articolo IV dello Statuto, effettuata dal 24 ottobre al 7 novembre sotto la guida di Corinne Delechat. Secondo l’Fmi, che ha migliorato di 0,4 punti percentuali la proiezione di ottobre per il 2024, la “normalizzazione” delle politiche macroeconomiche nel breve termine aiuterà a ricostituire le riserve fiscali e a garantire la stabilità finanziaria. (Fim)